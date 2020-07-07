Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 72 рублей

По прогнозу директора по аналитическому маркетингу «Ак Барс Банка» Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 69—72 рубля за доллар.

На рынке нефти наблюдается позитив на фоне ожиданий восстановления спроса. Частично это окажет положительное влияние стабильность курса рубля.

Существуют ожидания, что ЦБ РФ на ближайшем заседании Совета директоров снизит ключевую ставку еще на 0,5 п.п., что создает определенный приток нерезидентов на рынок российских активов, а значит будет расти спрос на отечественную валюту.

Среди негативных факторов можно отметить снижение объема операций в рамках бюджетного правила, выплат по дивидендам и постепенный рост спроса на импорт.