Сегодня в Татарстане потеплеет до +34 градусов

Во вторник, 7 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем преимущественно без осадков, вечером местами возможен кратковременный дождь, гроза, локально град.

Ветер западный с переходом на юго-восточный умеренный, вечером местами кратковременные усиления при грозе до 15—20 м/с, локально шквал до 23 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Максимальная температура воздуха днем +29˚C... +34˚C. В Казани термометры покажут от +30°С до +32°С. В Набережных Челнах прогнозируется от +28°С до +31°С.