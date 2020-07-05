«Уфа» сыграла вничью с «Уралом» и вышла на шестое место в РПЛ

«Уфа» дома сыграла вничью с «Уралом» (1:1) в матче 26-го тура РПЛ по футболу.

Соперники долго не могли открыть счет. Все изменилось после удаления на 65-й минуте игры защитника хозяев Неделчару. Назначенный за его фол штрафной успешно реализовал хавбек «Урала» Эль-Кабир.

Уфимцы смогли отыграться лишь в добавленное арбитром время. Прострел с левого фланга в исполнении Кругового дошел до Терентьева, который точным ударом сравнял счет — 1:1.

Благодаря этому результату «Уфа» продлила свою беспроигрышную серию до шести матчей. После 26 сыгранных туров в активе уфимцев стало 33 очка и команда Евсеева вышла на чистое шестое место в РПЛ.

Чемпионат России. 26-й тур

«Уфа» — «Урал» (Екатеринбург) - 1:1 (0:0, 1:1)

Голы:

0:1 — 66 Эль-Кабир, 1:1 — 90 Терентьев.