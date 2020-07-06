Новичок «Салавата» Михаил Воробьев о противостоянии с «Ак Барсом»: «Это украшение КХЛ»

Воспитанник уфимского хоккея Михаил Воробьев, вернувшийся из Северной Америки в «Салават Юлаев», поделился мнением о противостоянии родного клуба и казанского «Ак Барса».

— Хочется ли ощутить атмосферу «зеленого дерби»? Конечно, есть желание принимать участие в таком матче. Разница с обычными играми, конечно, чувствуется сильно, и очевидно, что это самое важное событие для болельщиков. Арена в такие игры ведет себя по-другому, болельщики ждут борьбы, накала. Я думаю, такое противостояние — это как украшение Континентальной хоккейной лиги.

Знаю ли башкирский язык? Нет-нет. Что касается Кирилла Капризова, да, мы общаемся, но только не на тему хоккея, — заявил Воробьев во время прямого эфира в Instagram «Салавата Юлаева».

Напомним, 23-летний форвард уже играл за уфимские команды, начиная с выступлений за «Толпар» в МХЛ. В сезоне 2017/2018 нападающий отправился в Северную Америку, где большую часть игр провел в системе «Филадельфии» — клубе АХЛ «Лихай Вэлли Фантомс». О возвращении игрока в родной клуб «Салават Юлаев» объявил на прошлой неделе.