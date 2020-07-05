В Татарстане на трассе столкнулись две иномарки

В Татарстане в субботу вечером произошла авария. На трассе между селами Калейкино и Нагорное столкнулись Daewoo Nexia и Hyundai Solaris.

Судя по снимкам, «Солярису» при ударе разворотило весь капот. А вот «Нексия» пострадала чуть меньше. После столкновения автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

Очевидцы сообщают, что в ДТП никто серьезно не пострадал.

Накануне стало известно, что в Казани произошло ДТП с участием четырех автомобилей.