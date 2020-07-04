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Бывший министр связи России Николай Никифоров развелся с женой

11:58, 04.07.2020 1
Бывший министр связи России Николай Никифоров развелся с женой
Фото: скриншот

Бывший министр связи России Николай Никифоров и Светлана развелись. Об этом Светлана Никифорова сообщила в своем аккаунте в «Инстаграм».

«Ну что, котики, полетели в уязвимость? Я в разводе, уже 2 месяца. <…> Вижу и злорадство, и поддержку», — написала она.

Она добавила, что сейчас ей очень плохо, но жалеть ее не надо.

В браке у Светланы и Николая Никифоровых родились сын и дочь. У Никифорова есть еще двое детей.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:31
    Вижу равнодушие и предсказуемость.
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