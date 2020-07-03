Полиция Казани два года искала мошенника и нашла его в тюрьме

В Казани полицейские раскрыли дело о мошенничестве с арендными квартирами. Подозреваемого они нашли в тюрьме.

Мужчина заключал сделки по аренде жилья. Он арендовал квартиру, а затем под видом собственника сдал ее сразу трем людям: жительнице Казани, уроженцу Кировской области и жителю Буинска. По всем трем фактам были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», рассказали в УВД Казани.

Лишь спустя 2 года оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции «Восход» совместно с коллегами отделения по раскрытию мошенничеств Управления МВД России по городу Казани установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний уроженец Челябинска. Правда, оказалось, что мужчина уже сидит в тюрьме Санкт-Петербурга за аналогичные преступления.

Для проведения следственных действий он был этапирован в Казань. В преступлениях он сознался и рассказал, что купил поддельный паспорт в Москве. Расследование по уголовному делу продолжается.



Ранее житель Набережных Челнов перевел мошенникам все свои сбережения. Он потерял около 700 тысяч рублей.

