Минниханов поручил Роспотребнадзору очень жестко проработать вопрос организации «Дня Поля»

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Завтра президент Татарстана Рустам Минниханов посетит выставку «День Поля», которая пройдет в шестой раз.

«Мероприятие проходит всегда с большим размахом и вызывает большой интерес у представителей из других регионов и стран СНГ», — заметила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

В выставке примут участие около 200 компаний из 24 регионов России, а также из Беларуси.

По словам Галимовой, формат на открытом воздухе позволяет в сложившихся условиях санитарно-эпидемиологической ситуации провести это мероприятие. Кроме того, в последнее время было достаточно много послаблений для такого формата. «И тем не менее президентом поставлена задача Роспотребнадзору очень жестко, строго проработать вопрос организации мероприятия», — подчеркнула руководитель пресс-службы.

Глава республики посетит блок животноводства, растениеводства, науки, малых форм хозяйствования, блок цифровизации агропромышленного комплекса, который, как отметила Галимова, вызывает большой интерес в последнее время.

В Татарстане функционирует свыше 5 тысяч различных форм сельхозформирований, в том числе более 4 тысяч фермерских хозяйств. Более 900 тысяч человек, или каждый четвертый татарстанец, относятся к сельской местности.

В республике крупнейшее в России поголовье крупного рогатого скота — более 1 млн голов. По статистике, Татарстан занимает первое место в стране по производству молока и картофеля, 6-е место — по сбору сахарной свеклы и зерна, 8-е место — по производству мяса скота и птицы и 10-е — по производству яиц.