Дешевле не полетать: обзор самых доступных дронов с камерой

Популярность дронов в последнее время трудно переоценить. Цели их использования абсолютно разные: для кого-то это интересная игрушка, для кого-то — способ хотя бы каким-то образом поучаствовать в управлении летательным аппаратом, кто-то использует их для съемок с воздуха — и тут простор практически безграничный. К сожалению, для последней цели нужно использовать аппараты, стоимость которых не вписывается в бюджет «интересной игрушки».

Тем не менее можно найти и недорогие устройства, которые с тем или иным успехом можно использовать для съемок видео и фото с высоты. «Реальное время» решило изучить рынок дронов (а точнее, квадрокоптеров — устройств с четырьмя винтами — самых популярных для «непрофессионального» использования), стоимость которых в пределах десяти тысяч рублей (или немного больше). Прежде чем приступить к их обзору, отметим важный момент: с сентября 2019 года любые беспилотные летательные аппараты весом от 250 граммов до 30 килограммов нужно регистрировать. Из перечисленных ниже моделей это все, кроме Syma X5HW (его вес — 107 граммов) и Ryze Tech Tello (он весит 80 граммов).

Syma X5HW

Одна из самых недорогих моделей квадрокоптеров с камерой. В российских магазинах Syma X5HW можно купить по смешной цене в 2,5—4 тысячи рублей, примерно столько же он стоит и в Китае. Управление осуществляется с помощью радиоканала, в устройстве есть гироскоп, максимальное время полета — очень небольшое — всего 7 минут. При этом камера в квадрокоптере — очень посредственная, такие уже лет пять как не принято устанавливать даже в качестве фронтальной камеры в смартфоне — 0,3 Мпикс. Тем не менее им, с изрядными мерами предосторожности, можно пользоваться на улице, дальность управления составляет 50 метров. Так что эту модель можно считать самой доступной среди устройств среднего размера с камерой (бывают и маленькие дроны, которые пригодны скорее для полета по комнате).

Syma X8Pro

Относительно более серьезная модель как по функционалу, так и по цене от того же производителя — Syma X8Pro. В отличие от предыдущей модели, к датчикам тут добавляется магнитометр и барометр. Управление осуществляется по тому же радиоканалу, но тут уже есть GPS. При этом время полета несколько больше — 9 минут. Высота полета составляет 70 метров, а камера — уже более терпимая — 720p. Из немаловажных функций — есть возможность следования за оператором и автоматический возврат при потере сигнала пульта или низком заряде. Многие пользователи отмечают плохую работу GPS и необходимость калибровать устройство перед каждым полетом, при этом дрон довольно крепкий — выдерживает небольшие падения, а размеры и вес способствуют лучшей ветроустойчивости. Из часто упоминаемых недостатков — то, что дрон, несмотря на заявленную функцию возврата на точку взлета, этого не делает. Тем не менее, учитывая цену — 6—8 тысяч в российских магазинах, это один из наиболее приемлемых вариантов.

Ryze Tech Tello

Еще одна модель со сравнимым качеством съемки (здесь установлена камера с разрешением в те же 720p), но лучшими техническими характеристиками. Заявленное максимальное время полета составляет уже 13 минут, а не 9, как в случае с Syma X8Pro. При этом управление здесь осуществляется не через радиоканал, а по Wi-Fi. Выше здесь и заявленная дальность полета — она составляет до 100 метров. Эта модель меньше по размерам, но недостаток — отсутствие GPS, так что возвращаться обратно автоматически он не умеет даже в теории. Модель — в максимуме установленных нами ценовых пределов: в российских магазинах стоимость составляет около 10 тысяч рублей.

WL Toys V666

Одна из самых недорогих моделей квадрокоптеров с камерой, снимающей в Full HD, — WL Toys V666. Этот квадрокоптер довольно больших размеров, из датчиков тут гироскоп, а управляется по радиоканалу. Максимальное заявленное время полета составляет 10 минут. Отсутствие GPS способствует «дерганности» полета, но главное — что из-за этого, потеряв сигнал, он может продолжить лететь в заданном направлении и «уйти в закат». Так что единственный плюс по сравнению с двумя предыдущими моделями — качество съемки видео.

Hubsan X4 FPV Brushless H501S

Наиболее адекватный по соотношению цены и качества дрон в пределах условной категории «недорогие». Правда, при этом планку в 10 тысяч рублей он довольно сильно «пробивает» — стоимость в России составляет около 16 тысяч рублей. В квадрокоптер установлены такие навигационные системы, как GPS, ГЛОНАСС и Galileo. Среди датчиков — магнитометр, барометр и гироскоп. Управление осуществляется по радиоканалу, разрешение видеосъемки — Full HD, а максимальное время полета — 20 минут. Квадрокоптер — средних размеров, управляется на дистанции до 300 метров. Судя по отзывам — функция возврата «домой» при потере сигнала работает хорошо, функция слежения за оператором — чуть хуже. Впрочем, в отзывах можно встретить и несколько грустных историй о том, как дрон улетал в неизвестном направлении, и последняя точка, где он был замечен, — в трех километрах от владельца. Отметим, что в Китае устройство стоит заметно дешевле, чем в России, — его можно купить по цене от 11 тысяч рублей.

Максим Матвеев