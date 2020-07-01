На Украине открылись четыре участка для голосования по поправкам в Конституцию России

Четыре участка для голосования по поправкам к Конституции России открылись на Украине.

Участки расположены в посольстве России в Киеве, а также в генеральных консульствах во Львове, Харькове и Одессе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства, все четыре избирательных участка для голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию Российской Федерации открылись вовремя.