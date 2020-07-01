Минэнерго РФ рассчитывает нарастить производство бензина на фоне рекордно высоких цен на топливо

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Российские власти призывают нефтяников нарастить производство бензина на фоне рекордного скачка биржевых цен на топливо. Минэнерго РФ прогнозирует объем в 3,5 млн тонн в июле, что выше уровня июля прошлого года.

При этом спрос на бензин в июле будет на 5% меньше прошлогоднего значения, пишет «Коммерсант».

По данным Росстата, в январе-мае потребительские цены на бензин в среднем по стране увеличились всего на 0,2%. С начала июня наблюдается скачок на 0,6%, но пока он все равно заметно ниже роста стоимости топлива на бирже.

Напомним, что в июне биржевая цена на бензин уже несколько раз успела достигнуть исторического максимума.