Минэнерго РФ рассчитывает нарастить производство бензина на фоне рекордно высоких цен на топливо
Российские власти призывают нефтяников нарастить производство бензина на фоне рекордного скачка биржевых цен на топливо. Минэнерго РФ прогнозирует объем в 3,5 млн тонн в июле, что выше уровня июля прошлого года.
При этом спрос на бензин в июле будет на 5% меньше прошлогоднего значения, пишет «Коммерсант».
По данным Росстата, в январе-мае потребительские цены на бензин в среднем по стране увеличились всего на 0,2%. С начала июня наблюдается скачок на 0,6%, но пока он все равно заметно ниже роста стоимости топлива на бирже.
Напомним, что в июне биржевая цена на бензин уже несколько раз успела достигнуть исторического максимума.АналитикаПромышленностьНефтьНефтехимия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым