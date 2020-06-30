Архитекторы рассказали, когда представят концепцию развития центра Казани Рустаму Минниханову

Проектная группа, занимающаяся разработкой концепции устойчивого развития исторического центра Казани, рассказала о том, когда документ презентуют президенту Татарстана Рустаму Минниханову.



— Один месяц взят на анализ концепции муниципалитетом, после этого планируется презентация Рустаму Минниханову, к осени планируем со всеми предложениями откорректировать документ, — заявила архитектор Анна Новикова.



Руководитель проектной группы Олег Маклаков добавил, что концепция никогда не будет закончена. По его словам, это перечень намерений и, когда проект ложится на практику, конкретные схемы могут искажаться, исходя из реальностей.

Так, специалисты на совещании в исполкоме города предложили соединить акватории Казанки, Булака и Волги в единую систему, которые вместе образуют два садовых кольца.

