Цена бензина Аи-95 вновь побила рекорд на бирже

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Цена одной тонны бензина марки Аи-95 достигла 58,174 тысячи рублей. Таким образом стоимость топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла очередного исторического максимума.

По сравнению с предыдущим рекордом, которого биржевая цена на бензин достигла 18 июня, рост составил 0,4%, отмечает «РИА Новости».

При этом объем торгов составил 7,53 тысячи тонн, или 438 миллионов рублей.

Напомним, что 18 июня стоимость бензина Аи-95 достигла 56,7 тысячи рублей за тонну. При чем, с начала июня цены на топливо подскочили на 10%.