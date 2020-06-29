Цена бензина Аи-95 вновь побила рекорд на бирже
Цена одной тонны бензина марки Аи-95 достигла 58,174 тысячи рублей. Таким образом стоимость топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла очередного исторического максимума.
По сравнению с предыдущим рекордом, которого биржевая цена на бензин достигла 18 июня, рост составил 0,4%, отмечает «РИА Новости».
При этом объем торгов составил 7,53 тысячи тонн, или 438 миллионов рублей.
Напомним, что 18 июня стоимость бензина Аи-95 достигла 56,7 тысячи рублей за тонну. При чем, с начала июня цены на топливо подскочили на 10%.АналитикаПромышленностьНефтехимия
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