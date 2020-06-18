Биржевая цена на бензин Аи-95достигла исторического максимума

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В среду, 17 июня, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стоимость бензина Аи-95 достигла 56,7 тысячи рублей за тонну. Это самая высокая стоимость за всю историю наблюдений.

С начала месяца бензин этой марки вырос на 10%, передает «Интерфакс». С середины апреля показатель вырос на 50%.

Ранее самая высокая цена за тонну Аи-95 составляла 56,3 тысячи рублей. Она была зафиксирована в 2018 году.

Причиной роста стало сокращение выпуска бензинов в мае из-за плохой конъюнктуры и вывода НПЗ в ремонты, которое наложилось на резкое снятие карантинных мер и вызванный этим рост спроса.