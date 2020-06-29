Чемпион мира Карпов назвал маразмом обвинение шахмат в расизме

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов раскритиковал тех, кто обвинил шахматы в расизме.

«Начался какой-то полный период маразма. Ну при чем здесь шахматы с многовековой славной историей?» — сказал Карпов.

На прошлой неделе одна австралийская телекомпания в своем эфире назвала шахматы расистской игрой. Они связали данное обвинение с тем, что по правилам белые имеют преимущество первого хода над черными фигурами.

При этом телекомпания ссылалось на собственный опрос, проведенный среди нынешних и бывших шахматистов, которым задавался вопрос о расистском проявлении вида спорта из-за правила первого хода.

Напомним, шахматы являются одним из древнейших видов спорта. Их основные правила сложились уже к XV веку, получив позже название «классические».