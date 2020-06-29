Мэр Казани поручил напомнить гражданам про обязательное ношение маски в транспорте

Начальник управления здравоохранения Казани — замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков на совещании заявил, что в транспорте и общественных местах граждане носят маски, не закрывая нос или вообще спустив на подбородок.

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил Комитету по транспорту, транспортным предприятиям и партнерам-перевозчикам из частного сектора уделить внимание ношению масок.

«Давайте потрудимся и напомним жителям Казани. Закрываются по второму кругу страны, закрылась Германия, ряд европейских стран. Вторая волна у них не за горами. Только вышли на плато, но профилактическую работу нужно на новый уровень… Напомнить, потому что люди расслабились. Понятно, лето, настроение другое, но вирус не расслабился. И мы тоже не сдаемся, продолжаем совместную работу», — сказал он.

Неделю назад Метшин высказал недовольство тем, как казанцы соблюдают санитарно-эпидемиологические требования. «То, что мы видим сейчас на улице, не выдерживает никакой критики», — возмутился он.

