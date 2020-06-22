Метшин возмутился беспечностью казанцев: «То, что мы видим сейчас на улице, не выдерживает никакой критики»

Мэр Казани Ильсур Метшин высказал недовольство тем, как казанцы соблюдают санитарно-эпидемиологические требования. «То, что мы видим сейчас на улице, не выдерживает никакой критики», — возмутился он на совещании в мэрии Казани. Градоначальник напомнил, что возможна вторая волна коронавирусной инфекции, поэтому важно себя беречь.

«Мы говорим, но как об стенку горох. Смотришь на людей на улицах... Это не тот случай, когда каждому нужно пионервожатого ставить. Мы взрослые люди и должны отвечать за свое здоровье и здоровье своей семьи и близких. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем нашим жителям, казанцам, руководителям — в их руках ответственность за здоровье своих работников — пожалуйста, сохраняйте высокий уровень [самоизоляции], который требует Роспотребнадзор, и берегите себя и своих сотрудников, их семьи», — призвал Ильсур Метшин.

Единственные, к кому у него не было претензий, это владельцы магазинов, которые строго следят за соблюдением масочно-перчаточного режима.