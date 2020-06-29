Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 71 рубля

По прогнозу директора по аналитическому маркетингу «Ак Барс Банка» Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 69-71 руб. за доллар с ослаблением к концу недели.

Динамику рубля будут определять настроения на рынке энергоносителей. На фоне угрозы второй волны распространения коронавируса и публикации статистики США по динамике добычи нефти ожидается дальнейшее снижение цен на нефть. Это будет оказывать определенную нагрузку на отечественную валюту.

Пик налоговых выплат пройден, поэтому рубль потеряет поддержку со стороны этого локального фактора. Среди позитивных факторов для национальной валюты по-прежнему отмечаем продажи экспортеров под выплаты рублевых дивидендов, а также продажи ЦБ в рамках бюджетного правила.