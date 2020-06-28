Путин назвал кризис из-за коронавируса одним из самых тяжелых

Президент Владимир Путин назвал кризис, вызванный пандемией коронавируса, одним из самых масштабных, с которыми ему пришлось столкнуться.

«Пожалуй, это один из наиболее масштабных. И действительно, довольно тяжелый», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 1".

Он отметил, что эта эпидемия очень широкая. «Это огромная нагрузка на систему здравоохранения, на людей, которые там работают», — заметил глава государства. (цитата по «РИА Новости»)

Путин подчеркнул, что при этом он оценивал реальные возможности и исходил из того, что у России есть все шансы «пройти с наименьшими потерями этот сложный период», если грамотно и своевременно действовать.

Также президент России высказался по поводу теории об искусственном происхождении вируса. По его словам, инфекции нужно противодействовать, а не рассуждать о ее происхождении.

