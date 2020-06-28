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МЧС Татарстана объявило новое штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов

15:56, 28.06.2020
МЧС Татарстана объявило новое штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов.

Так, 29 июня высокая пожарная опасность лесов (4 класс) ожидается в Лаишевском районе.

Высокая пожароопасность сохранится с 28 июня по 6 июля,сообщили в Гидрометцентре республики.

В Татарстане началось авиационное патрулирование лесов над 14 районами республики. Его протяженность составляет 568 км. Вместе с авиапатрулированием продолжается наземный и космический мониторинг пожароопасной обстановки.

Общество Татарстан
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