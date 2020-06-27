Леонид Слуцкий: «Рубин» не смог забить, хотя создали мы достаточно моментов»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:2) в матче 24-го тура РПЛ.

«Мы не смогли забить, хотя создали больше чем достаточно. При счете 0:0 создали первый же момент, который надо было реализовывать. А первый же момент «Локомотива» закончился пропущенным мячом. Что касается второго гола, то надо еще посмотреть повтор. Настолько уверенно судья поставил пенальти, у меня не было такой уверенности (в эпизоде, — прим. ред.)», — сказал Слуцкий.