Туроператоры России начали отменять июльские туры за границу

Российские туроператоры отменяют некоторые июльские туры за рубеж, так как «не возлагают больших надежд» на возобновление международного туризма в ближайший месяц.

Об отмене туров уже сообщили ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel и «Интурист». Стоит отметить, что пока отменены не все туры. Некоторые из них аннулируют путевки с датами до середины месяца, но большинство с вылетами до конца июля. Операторы предлагают клиентам перенести их на более поздние даты, пишет RT со ссылкой на отраслевой портал «Вестник АТОР».

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рекомендовала российским туристам посетить Татарстан и другие регионы Поволжья в качестве альтернативы отдыху за рубежом.

