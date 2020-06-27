В день матча «Рубин» — «Локомотив» закрыли кассу для продажи билетов

Сегодня перед матчем «Рубин» — «Локомотив» закрыли продажу билетов через кассу.

Приобрести билет можно только на специальном сайте, передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, игру с «Локомотивом» смогут посетить лишь 10% от всей вместимости казанской арены, что составляет около 4,5 тысячи мест. Билетов в кассах оказалось еще меньше, потому что определенное количество мест забронировано клубом для владельцев абонементов.



Продажа билетов стартовала 17 июня.