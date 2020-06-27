В день матча «Рубин» — «Локомотив» закрыли кассу для продажи билетов
Сегодня перед матчем «Рубин» — «Локомотив» закрыли продажу билетов через кассу.
Приобрести билет можно только на специальном сайте, передает корреспондент «Реального времени».
Напомним, игру с «Локомотивом» смогут посетить лишь 10% от всей вместимости казанской арены, что составляет около 4,5 тысячи мест. Билетов в кассах оказалось еще меньше, потому что определенное количество мест забронировано клубом для владельцев абонементов.
Продажа билетов стартовала 17 июня.СпортФутбол Татарстан
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