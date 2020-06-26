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NAVI объявили обновленный состав по Dota 2

14:12, 26.06.2020
NAVI объявили обновленный состав по Dota 2
Фото: wikimedia.org

Украинская организация Natus Vincere представила новичков своего состава по дисциплине Dota 2. К команде присоединились Никита young G Бочко, а также Александр Immersion Хмелевской, которые заменили Идана MagicaL Варданяна и Виталия so bad Ошманкевича. Об этом организация сообщила на своем официальном сайте.

Теперь состав NAVI выглядит так: Владислав Crystallize Кристанек, Никита young G Бочко, Павел 9pasha Хвастунов, Александр Immersion Хмелевской и Ильяс illias Ганеев.

Напомним, 17 мая Natus Vincere заняли второе место в турнире Gamers Without Borders 2020, проиграв Team Secret в гранд-финале (0:3). 22 мая Семен Кривуля был заменен на Виталия so bad Ошманкевича. Однако последний испытательный срок не прошел.

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