У бывшего сотрудника прокуратуры, который пьяным стрелял в воздух, изъяли оружие

Фото: «Реальное время» (из архива)

У бывшего помощника прокурора Советского района Казани Андрея Балеева сегодня изъяли оружие. Об этом сообщил правозащитник Еркен Сарсембаев.

«После заявлений жителей дома 40 по ул. Мавлютова и резонанса в СМИ наконец-то дело сдвинулось с места. Сегодня с утра сотрудники Росгвардии и дознаватель изъяли все оружие у уволенного сотрудника прокуратуры Балеева Андрея», — сказал Сарсембаев.

10 июня Приволжский райсуд Казани наказал Балеева пятью сутками административного ареста за хулиганство со стрельбой в нетрезвом состоянии. В тот же день прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил подчиненным проверить, имеются ли основания для аннулирования лицензии Балеева на оружие.

Вину бывший сотрудник прокуратуры признал частично. Он рассказал, что выпивал во дворе с каким-то Валерой и по его просьбе показал, как стреляет в воздух.

15 июня Балеев освободился из-под пятидневного административного ареста и отказался сдавать оружие. Свой отказ мужчина мотивировал тем, что у него не вышел срок на обжалование решения о лишении лицензии.

