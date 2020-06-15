Бывший сотрудник прокуратуры, арестованный за стрельбу, вернулся домой и не сдал оружие

Фото: «Реальное время» (из архива)

Бывший помощник прокурора Советского района Казани Андрей Балеев освободился сегодня из-под пятидневного административного ареста и отказался сдавать росгвардейцам огнестрельное и пневматическое оружие. Об этом газете «Реальное время» рассказал осведомленный источник.

Свой отказ Балеев мотивировал тем, что у него не вышел срок на обжалование решения о лишении лицензии. «Ситуация более чем странная. Нет никакой гарантии, что он, имея на руках оружие, не совершит в пьяном угаре правонарушение», — сказал собеседник издания.

10 июня Приволжский райсуд Казани наказал Балеева пятью сутками административного ареста за хулиганство со стрельбой в нетрезвом состоянии. В тот же день прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил подчиненным проверить, имеются ли основания для аннулирования лицензии Балеева на оружие.

Вину бывший сотрудник прокуратуры признал частично. Он рассказал, что выпивал во дворе с каким-то Валерой и по его просьбе показал, как стреляет в воздух.

