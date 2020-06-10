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В Казани арестованного за стрельбу экс-прокурора могут лишить лицензии на оружие

20:01, 10.06.2020

Лицензию на оружие может потерять арестованный сегодня на пять суток экс-сотрудник райпрокуратуры Казани Андрей Балеев. После установленного судом факта правонарушения общественного порядка — нетрезвой стрельбы в воздух — прокурор Татарстана поручил подчиненным проверить, имеются ли основания для аннулирования лицензии Балеева на оружие.

Также Илдус Нафиков дал задание — выяснить все обстоятельства инцидента на улице Мавлютова, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Час назад по месту жительства Балеева приезжали сотрудники Росгвардии, планировали изъять винтовку и пневматическое оружие. Однако домой к арестованному попасть не смогли. Этой информацией соседи правонарушителя поделились с казанским правозащитником Еркеном Сарсембаевым. По его словам, силовики намерены навестить Балеева 15 мая, после выхода из спецприемника для административных задержанных.

Напомним, вину правонарушитель признал частично.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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