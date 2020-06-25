В Казани женщина отдала мошеннице 15 тысяч, пытаясь купить собаку
В Казани женщина перевела мошенникам 15 тысяч при попытке купить породистого щенка шпица на сайте объявлений.
Как рассказали в УВД Казани, 42-летняя жительница нашла на сайте объявлений объявление о продаже щенка породы шпиц. Девушка под профилем «Лариса К» предложила купить животное через сервис «Безопасная сделка». Она отправила ссылку для оплаты и последующей доставки.
Покупательница по ссылке прошла и товар оплатила. Однако собаку ей так и не доставили, а продавщица перестала выходить на связь.
В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, что в России за последние 5 месяцев киберпреступность выросла на 85%.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым