В Казани женщина отдала мошеннице 15 тысяч, пытаясь купить собаку

Фото: Реальное время

В Казани женщина перевела мошенникам 15 тысяч при попытке купить породистого щенка шпица на сайте объявлений.

Как рассказали в УВД Казани, 42-летняя жительница нашла на сайте объявлений объявление о продаже щенка породы шпиц. Девушка под профилем «Лариса К» предложила купить животное через сервис «Безопасная сделка». Она отправила ссылку для оплаты и последующей доставки.

Покупательница по ссылке прошла и товар оплатила. Однако собаку ей так и не доставили, а продавщица перестала выходить на связь.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, что в России за последние 5 месяцев киберпреступность выросла на 85%.

