В Татарстане ожидается похолодание до +4 градусов

В Татарстане завтра, 25 июня, ожидается похолодание.

Ночью минимальная температура воздуха составит от 4 до 9 градусов тепла. Помимо этого, в МЧС по РТ предупредили об ухудшении погодных условий. Завтра на территории республики ожидается усиление северного, северо-западного ветра порывами до 15—17 м/с.



Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в Казани ближайшие дни не стоит ждать летней жары. До 30 июня столбики термометров не поднимутся выше +23°С. А в четверг, 25 июня, ожидается не выше +17°С.

