Гидрометцентр: в ближайшую неделю в Татарстане будет холоднее, чем в Якутии

Гидрометцентр России сообщает, что в Казани ближайшие дни не дадут вкусить настоящей жары середины лета. До 30 июня столбики термометров не поднимутся выше +23°С. А в четверг, 25 июня, ожидается не выше +17°С.

Тем временем в Якутске уже наблюдается температура в районе +27°С и в последующие дни она будет только расти. В субботу, воскресенье и понедельник синоптики предсказывают жару до +32°С.

Северный Санкт-Петербург тоже показывает теплую и солнечную погоду. Вплоть до субботы дневные температуры там будут достигать 27°С.

Ранее синоптики Татарстана составили прогноз до выходных и спрогнозировали прохладную погоду. Специалисты объясняют это влиянием антициклона с севера Скандинавии.