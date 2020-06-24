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В Татарстане предупредили об ухудшении погоды — ожидается ветер порывами до 15—17 м/с

13:52, 24.06.2020
В Татарстане предупредили об ухудшении погоды — ожидается ветер порывами до 15—17 м/с
Фото: pxhere.com

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий с 22.00 24 июня до 18.00 25 июня.

По информации Гидрометцентра РТ, ожидается усиление северного, северо-западного ветра порывами до 15—17 м/с.

Синоптики Татарстана, напомним, ждут потепления к концу недели. Сегодня Гидрометцентр России предупредил об очень высоком индексе солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс) на территории европейской части России и части азиатских регионов. Он ожидается и на территории Татарстана.

Общество Татарстан
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