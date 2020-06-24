Глава РПЛ прокомментировал ситуацию с коронавирусом в «Уфе»

Глава Российской Премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию в «Уфе». Накануне матча 23-го тура РПЛ один из игроков уфимцев сдал положительный тест на коронавирус, но команда все равно вышла на игру против «Тамбова» (2:1).

По словам Прядкина, клуб действовал согласно регламенту. При этом глава РПЛ подчеркнул, что каждая команда лиги подчиняется, в первую очередь, рекомендациям регионального Роспотребнадзора.

«У одного из представителей «Уфы» был сомнительный результат, о чем был своевременно проинформирован местный Роспотребнадзор. До этого семь тестов сдали игроки «Уфы». Затем было проведено повторное тестирование, результаты которого стали известны вчера.

«Уфа» действовала в соответствии со всеми рекомендациями местного Роспотребнадзора. Нас проинформировали о том, что игрок или член клуба «Уфа» был изолирован. Соответствующие мероприятия с регулирующими органами республики были проведены. Дальше клуб принял все необходимые меры по изоляции члена ФК «Уфа». Они действовали четко по регламенту», — сказал Прядкин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее об инфицировании одного из футболистов основной команды рассказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. Соответствующее заявление было сделано лишь на второй день после игры с «Тамбовом» (2:1), когда о ситуации написали большинство федеральных СМИ.

Напомним, что ранее из-за заражения коронавирусом сразу шести игроков «Ростову» пришлось выставить на матч 23-го тура против «Сочи» воспитанников академии. Юноши ростовского клуба уступили с разгромным счетом 1:10, а сама ситуация вызвала бурю возмущения общественности по всему миру.