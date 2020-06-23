В Казани планируется производить до 30 тыс. тест-полосок на антитела к COVID-19 в месяц

В Казани планируется производить до 30 тысяч тест-полосок на выявление антител к коронавирусу в месяц. Об этом стало известно на пресс-туре с директором Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, профессором кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альбертом Ризвановым.

Производство начнется не раньше, чем через два месяца. Это связано с тем, что нужно смонтировать оборудование и параллельно зарегистрировать изделие.

Тест-полоска на антитела к коронавирусу работает так же, как тест на беременность. Вместо мочи на нее наносится капля крови. Одна полоска означает, что в крови человека нет антител к вирусу. Две полоски — что человек либо болен COVID-19, либо уже переболел и у него выработался иммунитет. Тест-системы КФУ смогут определять антитела как раннего (IgM), так и позднего иммунного ответа (IgG). О пилотном запуске их производства стало известно на той неделе.