В Казани ограничат движение по улицам Хади Такташа и Парижской Коммуны

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Казани ограничат движение транспорта по двум улицам города.

Так, с 8.00 завтрашнего дня, 19 июня, до 8.00 22 июня движение будет закрыто по проезжей части по улице Парижской Коммуны. Уточняется, для проезда будет закрыт участок возле дома №2 по ул. Татарстан. Это связано с проведением капитального ремонта сетей теплоснабжения.

С 22 июня в Казани ограничат движение по проезжей части по улице Хади Такташа. До 8 июля нельзя будет проехать по участку возле здания №98. Ограничение движения связано с реконструкцией распределительных сетей, сообщает мэрия Казани.

Также из-за проведения парада Победы в центре города перекроют движение на нескольких улицах. «Реальное время» подробно рассказало, как, где и во сколько ограничат движение автомобилей.

