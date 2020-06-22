В Казани вандалы исписали граффити скамью и брусчатку в парке Победы

В парке Победы в Казани вандалы разрисовали граффити брусчатку и скамью, об этом сообщила Дирекция парков и скверов в своем «Инстаграме».

Инцидент произошел сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби. В конце мая здесь же неизвестные оторвали фару у автомобиля ЗИС-5, выставленного на аллее военной техники в парке.



Это далеко не первый случай, когда вандалы портят объекты в общественных местах. Так, в казанском парке «Комсомолец» в ночь с 17 на 18 июня неизвестные опять сорвали качели, это второй случай за месяц. А в парке «Крылья Советов» злоумышленники украли 16 металлических решеток с прожекторов нижнего освещения.



В Дирекции парков и скверов Казани горожан просят бережнее относиться к объектам в общественных пространствах.