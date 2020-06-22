МФЦ Татарстана завершили прием заявлений о выборе участка для голосования по поправкам в Конституцию

Многофункциональные центры Татарстана завершили прием заявлений о выборе участка по месту нахождения в дни голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Всего за этой услугой обратились 764 человека. Отрывные талоны, которые выдавались заявителям при выборе участка, можно использовать с 25 июня, передает мэрия Казани.

Отметим, что в среду, 24 июня, казанские офисы многофункциональных центров (МФЦ) не будут работать.



Офисы МФЦ посещать не по записи можно с 15 июня. В залы смогут заходить по нескольку человек из расчета по 4 кв. м на одного посетителя.

