МФЦ Татарстана завершили прием заявлений о выборе участка для голосования по поправкам в Конституцию
Многофункциональные центры Татарстана завершили прием заявлений о выборе участка по месту нахождения в дни голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Всего за этой услугой обратились 764 человека. Отрывные талоны, которые выдавались заявителям при выборе участка, можно использовать с 25 июня, передает мэрия Казани.
Отметим, что в среду, 24 июня, казанские офисы многофункциональных центров (МФЦ) не будут работать.
Офисы МФЦ посещать не по записи можно с 15 июня. В залы смогут заходить по нескольку человек из расчета по 4 кв. м на одного посетителя.
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