В Алькеевском районе Татарстана стартовал ремонт инфекционного корпуса ЦРБ

В здании инфекционного отделения Базарно-Матакской центральной районной больницы в Алькеевском районе начались ремонтные работы.

Работы стартовали благодаря президентской программе капремонта учреждений здравоохранения. На капитальный ремонт здания выделили 62 млн рублей из бюджета республики.

На эти же средства для больницы закупят мебель и облагородят территорию, которая прилегает к инфекционному отделению, передает пресс-служба Минстроя РТ.

Ранее в Казани возвели все четыре этажа второй очереди инфекционной больницы и приступили к отделочным работам. С ходом строительных работ ознакомился президент Татарстана Рустам Минниханов.

