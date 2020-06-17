В Казани возвели все четыре этажа второй очереди инфекционной больницы

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В Казани возвели все четыре этажа второй очереди инфекционной больницы, идут отделочные работы. Об этом сегодня доложили президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Глава республики посетил строительную площадку. Минниханов отметил важность строгого соблюдения всей технологии, в частности логистики при перемещении пациентов от момента поступления в больницу до направления на лечение.

Он поставил задачу не снижать темп работ и довести объект до готовности за неделю до срока сдачи.

Общая площадь новой инфекционки — 15 тыс. кв. м. Лечебный корпус рассчитан на 232 койки, при необходимости количество коек можно расширить до 504. Больницу планируют сдать 15 августа.

С 11 мая строительство инфекционной больницы ведется круглосуточно.

