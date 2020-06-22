В Башкирии шесть человек пострадали в столкновении легковушек

Фото: ГИБДД РБ

В Башкирии шесть человек, в числе которых два ребенка, пострадали в Мелеузовском районе. На 69 км автодороги Ишимбай — Воскресенск — Мелеуз столкнулись Kia Ceed, за рулем которого находился 40-летний житель Стерлитамака, и Skoda Octavia под управлением 40-летнего жителя Уфы.

В результате ДТП один из автомобилей оказался в кювете. Водители и пассажиры обоих автомобилей, в том числе двое детей, 12-летний сын водителя Kia и 7-летняя дочь водителя «Шкоды», были госпитализированы, передает ГИБДД региона.



В обстоятельствах ДТП разбираются инспекторы.

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