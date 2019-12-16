Жена сбежавшего с детьми уфимца обратилась к мужу: «Вернись, развода не будет»

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Супруга сбежавшего жителя Уфы Артема Мазова обратились к мужу. Эльвира Мазова пообещала, что если глава семейства вернется домой с детьми, она не будет подавать на развод и уйдет с работы, как он требовал.

«Это мое личное обращение к Артему. Вернись, пожалуйста, домой с детьми. Обещаю, разводиться мы не будем, и я уволюсь с работы, только возвращайтесь. Будем жить, как раньше», — передает слова женщины ufa1.ru.

Эльвира предложила встретить Новый год у его родителей.

Напомним, что житель Уфы Артем Мазов сбежал с двумя сыновьями из дома, он имеет психологические проблемы. По словам его жены, мужчина склонен к суициду. В настоящее время все еще не удалось установить местонахождение детей и их отца, а также все обстоятельства их исчезновения. Поиски ведутся в акватории рек, водолазы работают в две смены. Пропавших решили искать не только в Башкирии, но и в Татарстане.