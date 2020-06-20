Мать-одиночка из Татарстана попросила у Минниханова пристроить ребенка в детсад

Мать-одиночка из села Столбищи записала видеообращение к президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Она попросила главу республики помочь в устройстве своего ребенка в детский сад.

«Я знаю, что у нас в Татарстане нет льгот для матерей-одиночек при зачислении в детсад», — признала жительница Лаишевского района.

Она объяснила, что ребенку уже 4 года. Оставлять его не с кем, поскольку родственников нет.

«Я потеряла статус сироты в 23 года, сейчас мне 28», — поделилась мать-одиночка.

Она объяснила, что вынуждена платить ипотеку и должна работать. Машины у женщины нет, поэтому ей важно зачислить ребенка в определенный детсад.

«Я для себя решила, что буду обращаться везде. Даже пусть это видео вы не увидите. Но я его запишу, и если вы его увидите, я надеюсь, что вы мне поможете», — сказала жительница села Столбищи, сдерживая слезы.