В Набережных Челнах Сабантуй не состоится
В Набережных Челнах Сабантуй не состоится. Такое решение озвучил глава города Наиль Магдеев.
В программе «Интервью без галстука» Магдеев рассказал, что массовых мероприятий в городе не будет из-за эпидемиологической обстановки.
«Массовых мероприятий пока не будет. Сабантуя не будет, это точно. В таких непростых условиях мы не можем собирать и проводить массовые мероприятия. Самое главное сегодня — жизнь и здоровье людей», — сказал мэр.
Ранее Глава Арского района Татарстана Ильшат Нуриев во время прямого эфира в Instagram выразил мнение, что в этом году Сабантуй в районе проводить не нужно.
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