В Набережных Челнах Сабантуй не состоится

В Набережных Челнах Сабантуй не состоится. Такое решение озвучил глава города Наиль Магдеев.

В программе «Интервью без галстука» Магдеев рассказал, что массовых мероприятий в городе не будет из-за эпидемиологической обстановки.

«Массовых мероприятий пока не будет. Сабантуя не будет, это точно. В таких непростых условиях мы не можем собирать и проводить массовые мероприятия. Самое главное сегодня — жизнь и здоровье людей», — сказал мэр.



Ранее Глава Арского района Татарстана Ильшат Нуриев во время прямого эфира в Instagram выразил мнение, что в этом году Сабантуй в районе проводить не нужно.

