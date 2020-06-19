Первый гол после возобновления сезона РПЛ забил капитан «Крыльев Советов»
Автором первого гола после возобновления чемпионата России по футболу стал капитан и защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак.
Игрок самарского клуба открыл счет матча с «Ахматом» уже на шестой минуте первого тайма, реализовав розыгрыш углового удара.
На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе «Крыльев Советов» (1:0).
Напомним, с 2014 по 2017 год Бурлак выступал за «Рубин», проведя в казанском клубе 27 матчей.СпортФутбол
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