Первый гол после возобновления сезона РПЛ забил капитан «Крыльев Советов»

Автором первого гола после возобновления чемпионата России по футболу стал капитан и защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак.

Игрок самарского клуба открыл счет матча с «Ахматом» уже на шестой минуте первого тайма, реализовав розыгрыш углового удара.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе «Крыльев Советов» (1:0).

Напомним, с 2014 по 2017 год Бурлак выступал за «Рубин», проведя в казанском клубе 27 матчей.