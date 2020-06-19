ЦБ понизил ключевую ставку до 4,5%

Совет директоров Банка России принял решение понизить ключевую ставку на 1 процентный пункт. Теперь она составляет 4,5%.

«Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано. Риски для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились», — говорится в заявлении ЦБ. Отмечается, что в этих условиях существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание инфляции вблизи 4%. Центробанк также сохранил прогноз по спаду ВВП в 2020 году в 4—6%.

Ранее аналитики предсказывали, ЦБ опустит ключевую ставку на 1 п.п. или 0,75 п.п.