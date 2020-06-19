Власти Татарстана выкупят земельный участок для реконструкции дороги Салманы — Нижние Салманы

Фото: realnoevremya.ru / Евгений Калашников

Кабмин Татарстана утвердил постановление об изъятии земельного участка в Алькеевском районе для строительства дороги Салманы — Нижние Салманы. Документ предполагает выкуп земли у ООО «Восточная Земельная компания».

Цена участка площадью 2,99 га еще не определена, следует из постановления. Документ подписан премьер-министром РТ Алексеем Песошиным и опубликован в пятницу, 19 июня.

В течение 30 дней после определения цены собственнику должны быть переведены деньги, заключено соглашение об изъятии, зарегистрировано право собственности республики на эту землю.