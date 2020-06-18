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Решение суда о блокировке Telegram еще в силе

19:22, 18.06.2020
Решение суда о блокировке Telegram еще в силе

Таганский райсуд Москвы еще не отменял решения о блокировке мессенджера Telegram. Оно остается в силе.

«Пока в суд никаких ходатайств об отмене решения о блокировке не поступало. Оно остается в силе», — цитирует ТАСС ответ пресс-службы суда.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что планирует отменить блокировку мессенджера Павла Дурова. По данным ведомства, команда Telegram готова сотрудничать в борьбе с терроризмом.

ТехнологииIT
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