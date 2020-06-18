В Москве при стрельбе в жилом доме погибли четыре человека
В жилом доме на севере Москвы произошла стрельба. Погибли четыре человека.
Среди них один ребенок, сообщает «РИА Новости». Тела нашли прибывшие правоохранители.
По предварительным данным, неизвестный мужчина застрелил троих, после чего покончил с собой.
Возможно, мужчина застрелил из травматического оружия свою сожительницу и двоих детей, передает «Интерфакс». «Однако могла погибнуть бабушка детей», — добавил собеседник агентства.
Среди вероятных причин ссоры уже названы условия общения с детьми.Происшествия
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