УЕФА разрешит проводить международные матчи в Грозном

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) снимет запрет на проведение международных матчей в столице Чечни Грозном. Об этом в четверг сообщил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

«Существовал запрет на проведение матчей УЕФА в Грозном. Сегодня историческое событие — исполком УЕФА принял решение на основе работы совместной комиссии: город Грозный может принимать матчи под эгидой УЕФА. Надеюсь, так и будет в ближайшее время. Запрет вскоре будет снят официально», — сказал Алаев.

Ограничения на проведение международных матчей на Северном Кавказе были введены рабочей группой УЕФА по чрезвычайным ситуациям в 2013 году. Из-за данного запрета два года назад махачкалинский «Анжи» был вынужден проводить домашние матчи юношеской Лиги чемпионов в Астрахани.

Отметим, что в Грозном сейчас выступает клуб «Ахмат», который замыкает турнирную таблицу РПЛ после 22 проведенных туров.