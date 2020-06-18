Жители Казани рассказали, сколько накоплений им нужно для комфортной жизни на полгода

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Жители крупных российских городов рассказали, сколько накоплений им нужно для комфортной жизни на полгода.

Согласно данным аналитиков «Райффайзенбанка», каждый пятый россиянин хочет накопить от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Самые большие накопления нужны жителям Москвы, Казани и Новосибирска: 9% респондентов ответили, что хотели бы иметь на счетах от от 1 до 3 миллионов. В Санкт-Петербурге каждый десятый хочет накопить более трех миллионов.

Большинство держат накопления в рублях. Четверть респондентов ответила, что держит вложения как в рублях, так и в иностранной валюте, передает «РИА Новости».

Ранее в Госдуме предложили запретить финансово-кредитным организациям проводить обзвон для рекламы кредитов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

