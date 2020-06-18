Жители Казани рассказали, сколько накоплений им нужно для комфортной жизни на полгода
Жители крупных российских городов рассказали, сколько накоплений им нужно для комфортной жизни на полгода.
Согласно данным аналитиков «Райффайзенбанка», каждый пятый россиянин хочет накопить от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Самые большие накопления нужны жителям Москвы, Казани и Новосибирска: 9% респондентов ответили, что хотели бы иметь на счетах от от 1 до 3 миллионов. В Санкт-Петербурге каждый десятый хочет накопить более трех миллионов.
Большинство держат накопления в рублях. Четверть респондентов ответила, что держит вложения как в рублях, так и в иностранной валюте, передает «РИА Новости».
Ранее в Госдуме предложили запретить финансово-кредитным организациям проводить обзвон для рекламы кредитов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.
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