Майя Ломидзе перечислила три справки, которые требуются для заселения в санаторий

По требованию Роспотребнадзора санатории могут принимать постояльцев при наличии трех справок, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Это так называемая курсовка (курортная карта) с выпиской из истории болезни и направлением врача. Вторая справка — об отсутствии коронавируса, которую надо получить за 72 часа до выезда к месту отдыха. И третья справка — об санэпидокружении. Я бы рекомендовала иметь при себе все три справки», — сказала Ломидзе в интервью «Российской газете».

Исполнительного директора АТОР подчеркнула, что санаторий несет уголовную ответственность, если заселяет туриста даже без одной из этих справок.

В Татарстане по данным на 14 июня открылся всего один санаторий.

